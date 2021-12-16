Трагедия в Австралии: Четверо детей погибли после падения надувного замка

Просмотров: 62 Комментариев: 0 Напечатать 16 декабря 2021 11:17

Полиция сообщает, что четверо детей погибли, еще пятеро получили ранения после падения c надувного замка в Австралии.







Трагедия, вызванная порывом ветра, произошла в четверг, 16 декабря, во время праздника начальной школы в Девонпорте, остров Тасмания.





В полиции сообщили, что дети свалились с высоты около 10 метров. Погибли два мальчика и две девочки.





Власти не назвали их возраст, но сказали, что все учились в пятом или шестом классах – как правило, это дети 10-12 лет.





"Из-за порыва ветра надувной замок и надувные мячи поднялись в воздух", - сообщил комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн.





"Наши сердца разрываются за семьи и близких, одноклассников, учителей этих детей, которые ушли слишком рано", - добавил он.





Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал трагедию "немыслимой".





"Маленькие дети во время праздника... и это превращается в столь ужасную трагедию", - сказал он.





Медики быстро прибыли в начальную школу Хилкрест после инцидента.





Детям оказали первую медицинскую помощь, прежде чем их доставили на вертолете в больницу.





Об инциденте, произошедшем в последний день учебного года, сразу сообщили родителям.





Репортер ABC Монте Бовилл написал в Twitter, что местные жители "бегут в школу, чтобы забрать своих детей".





По данным полиции, продолжаются следственные действия.





Девонпорт на северном побережье Тасмании – небольшой портовый город с населением чуть менее 30 000 жителей.





Ранее уже имелись другие смертельные случаи с надувным замком. В 2019 году в аналогичном инциденте в Китае погибли двое детей и еще 20 получили ранения.





Годом ранее в Великобритании девушка погибла после падения из надувного замка, который, по словам очевидцев, "взорвался" на пляже Норфолка.





А двое работников ярмарки были заключены за непреднамеренное убийство из-за грубой халатности после того, как в марте 2016 года в Эссексе сдуло надувной замок с семилетним Саммером Грантом.